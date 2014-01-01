Modern Romance

YOU MIGHT LOOK AT ME AND THINK I HAP THE PERFECT LIFE. A GOOD JOB IN A SOLID ACCOUNTING FIRM... MY OWN CORNER OFFICE IN THE WORLD FAMOUS EMPIRE STATE BUILDING... A PRETTY GIRL ON MY ARM. SEEMS LIKE I HAD IT ALL. I'D PROPOSED ON NEW YEAR'S EVE 1957 AND, OF COURSE SHE SAID YES...
BUT EVER SINCE THEN, I'D BEEN FEELING INCREDIBLY UNEASY ABOUT THE DECISION I'D MADE. IS VIOLET K. NEWSTED THE RIGHT SAL FOR ME? SO MANY QUESTIONS... MY HEAD WAS SPINNING! BUT AS IT TURNED OUT, ALL I REALLY NEEDED WAS A HARSH LESSON IN...
JOE CASEY - writer - NATHON FOX - artist BRAD SIMPSON - colorist RUS WOOTON -letterer
HER NAME WAS MADISON. SHE TOLD ME SHE WAS A PART-TIME BIKE MESSENGER. THERE WAS SOMETHING ABOUT HER... AND BEFORE I KNEW IT, SHE WAS TAKINS ME AROUND AND SHOWING ME THIS NEW WORLD I'D FOUND MYSELF IN. IF THIS WAS THE FUTURE, I WASN'T SURE IF I BELONGED HERE. IT WAS PRACTICALLY UNRECOGNIZABLE FROM THE WORLD I'D COME FROM.
AND SHE WAS... REALLY INTENSE...
A WHOLE LIFESTYLE I JUST DIDN'T UNDERSTAND... IS THIS HOW PEOPLE DATE IN THE FUTURE? IT'S LIKE THERE'S NO TIME TO BREATHE. NO TIME TO FIGURE OUT WHAT YOU'RE SUPPOSED TO BE DOING. YOU'RE JUST BEING CARRIED ALONG BY ALL THE CHAOS THAT SURROUNDS YOU...
NOT TO MENTION... I FOUND OUT THAT UNCLE MILTIE'S DEAD.! AND LUCILLE BALL... AND SERGEANT BILKO... AND GLEASON...
MADISON DEFINITELY FITS IN HERE. SHE'S RIGHT AT HOME. THAT MADE THINGS A LITTLe EASIER. BUT NOT MUCH. EVERY TIME I THOUGHT I HAD A HANDLE ON THE SITUATION... SHE'D PUSH THINGS EVEN FURTHER. WITH EACH PASSING MOMENT, IT WAS BECOMING PAINFULLY CLEAR TO ME THAT WE HAP VERY DIFFERENT IDEAS ABOUT LOVE...