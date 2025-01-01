Playboy Magazine
Vol. 13, no. 3 – March, 1966

Contents for this Issue:

  1. Interview41-44, 136-138, 140
    Playboy Interview: Bob Dylan
  2. Feature47-50, 52-58, 141
    The Playboy Panel: Crisis in Law Enforcement
  3. Fiction60-62, 116-118
    Octopussy
  4. Feature64-66, 68-70, 122, 124-126, 128
    The Contemporary Planesman
  5. Fiction73-74, 129-130
    O'Hara's Love
  6. Pictorial76, 79, 152
    Revelations
  7. Feature81, 150-151
    A New Set of Sex Mores
  8. Feature82-83, 96, 142-144, 147-149
    We're Happening All Over, Baby!
  9. Pictorial84-89
    Priscilla Wright, Miss March, 1966
  10. Pictorial92-95
    Step Right Up!
  11. Feature97, 152-153
    The Good Doctor
  12. Feature100-102, 154-156, 158-166, 168-170
    Despair
  13. Pictorial103-104, 106, 108-110
    Trio Con Brio
