Vol. 13, no. 3 – March, 1966
Contents for this Issue:
- Interview41-44, 136-138, 140Playboy Interview: Bob Dylan
- Feature47-50, 52-58, 141The Playboy Panel: Crisis in Law Enforcement
- Fiction60-62, 116-118Octopussy
- Feature64-66, 68-70, 122, 124-126, 128The Contemporary Planesman
- Fiction73-74, 129-130O'Hara's Love
- Pictorial76, 79, 152Revelations
- Feature81, 150-151A New Set of Sex Mores
- Feature82-83, 96, 142-144, 147-149We're Happening All Over, Baby!
- Pictorial84-89Priscilla Wright, Miss March, 1966
- Pictorial92-95Step Right Up!
- Feature97, 152-153The Good Doctor
- Feature100-102, 154-156, 158-166, 168-170Despair
- Pictorial103-104, 106, 108-110Trio Con Brio