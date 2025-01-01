Playboy Magazine
Vol. 45, no. 8 – August, 1998

Contents for this Issue:

  1. Feature17-18
    Playboy After Hours
  2. Feature32
    My Sexual Oscars
  3. Feature33
    Anatomy of a Crush
  4. Feature41-42
    The Playboy Advisor
  5. Fiction66, 68, 78, 130-135
    Frenchie
  6. Feature70, 72
    Julie Brown
  7. Feature80, 140-144
    Perry Farrell
  8. Feature84, 108, 146-153
    Dial Scheck for Murder
  9. Feature86, 146
    Wyclef Attire
  10. Pictorial91-92, 96-98
    Angela Little, Miss August, 1998
  11. Feature103
    Kelly Slater's Guide to Beach Living
  12. Feature104, 136
    The World's Best Margarita
  13. Pictorial109-110
    Playmate Revisited: The Collinson Twins
  14. 20Q119, 154, 156-157
    20 Questions: Bruce Willis
  15. Feature121, 138
    Blow Job Nation
  16. Pictorial122-128, 138-140
    The Women of Iceland
  17. Feature161-162
    Playmate News
  18. Feature168-169
    Potpourri
The Playboy Masthead.
